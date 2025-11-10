Maschen hacken im Technikmuseum

08. November 2025

Wie ein Computer mit Stricken zusammenhängt und warum dieser gehackt wird, erfahren Kinder bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum.

Wie entsteht das Muster auf dem Pulli oder den Socken? Und warum muss der MiniComputer einer Strickmaschine dafür gehackt werden? Diesen Fragen widmen sich Kinder ab sechs Jahren bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. An zwei Strickmaschinen lernen die Kinder wie es funktioniert und haben selbst Gelegenheit zu stricken. Das Ergebnis dürfen sie mit nach Hause nehmen. Der Einstieg in den Workshop ist im Kurszeitraum jederzeit möglich. Die Dauer beträgt 30 Minuten.

Auf einen Blick

Workshop
Einfach machen: Gehackte Maschen
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
8. November 2025 12:00 Uhr
Ende
8. November 2025 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Erwachsene 12 Euro

Deutsches Technikmuseum

Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. November 2025