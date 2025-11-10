Maschen hacken im Technikmuseum

Wie entsteht das Muster auf dem Pulli oder den Socken? Und warum muss der MiniComputer einer Strickmaschine dafür gehackt werden? Diesen Fragen widmen sich Kinder ab sechs Jahren bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. An zwei Strickmaschinen lernen die Kinder wie es funktioniert und haben selbst Gelegenheit zu stricken. Das Ergebnis dürfen sie mit nach Hause nehmen. Der Einstieg in den Workshop ist im Kurszeitraum jederzeit möglich. Die Dauer beträgt 30 Minuten.