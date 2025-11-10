Maschen hacken im Technikmuseum

© dpa
Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
Wie ein Computer mit Stricken zusammenhängt und warum dieser gehackt wird, erfahren Kinder bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum.
Wie entsteht das Muster auf dem Pulli oder den Socken? Und warum muss der MiniComputer einer Strickmaschine dafür gehackt werden? Diesen Fragen widmen sich Kinder ab sechs Jahren bei einem Workshop im Deutschen Technikmuseum. An zwei Strickmaschinen lernen die Kinder wie es funktioniert und haben selbst Gelegenheit zu stricken. Das Ergebnis dürfen sie mit nach Hause nehmen. Der Einstieg in den Workshop ist im Kurszeitraum jederzeit möglich. Die Dauer beträgt 30 Minuten.
