Halloween-Basteln in der Bibliothek

Halloween im Park
Im Britzer Garten erleben Familien und Kinder einen schaurig-schönen Gruselspaß mit vielen Mitmachaktionen. Neben einem Laternenumzug und einer Feuershow gibt es auch die Möglichkeit, Kürbisse zu gestalten. mehr
In der Bibliothek am Wasserturm bereiten sich Familien und Kinder auf des bevorstehende Halloween-Fest vor und basteln gruselige Kunstwerke. Dabei können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Unterstützung gibt es dazu von der Kursleiterin.
