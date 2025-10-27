Halloween-Basteln in der Bibliothek

25. Oktober 2025

Basteln

Im Bastelworkshop in der Bibliothek am Wasserturm gestalten Familien und Kinder gruselige Kunstwerke. Dabei lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf.

In der Bibliothek am Wasserturm bereiten sich Familien und Kinder auf des bevorstehende Halloween-Fest vor und basteln gruselige Kunstwerke. Dabei können sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Unterstützung gibt es dazu von der Kursleiterin.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Halloween Basteln: Kreativer Bastelspaß für Familien in der Bibliothek!
Location
Bibliothek am Wasserturm
Beginn
25. Oktober 2025 15:30 Uhr
Eintritt
kostenlos

Bibliothek am Wasserturm

Adresse
Prenzlauer Allee 227-228
10405 Berlin

Verkehrsanbindungen

