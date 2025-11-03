Halloween im Park

© dpa
Im Britzer Garten erleben Familien und Kinder einen schaurig-schönen Gruselspaß mit vielen Mitmachaktionen. Neben einem Laternenumzug und einer Feuershow gibt es auch die Möglichkeit, Kürbisse zu gestalten.
In stimmungsvollem Grusel erstrahl der Britzer Garten zu Halloween. Familien und Kinder erleben ein vielseitiges Programm mit vielen Mitmachaktionen. Die Besucherinnen und Besucher können Geister-Laternen basteln, Kürbisse gestalten oder sich beim Kinderschminken in furchteinflößende Gestalten verwandeln. Dazu gibt es eine Halloween-Disko, Live-Musik, einen Laternenumzug sowie eine Feuershow.
