Halloween im Park

In stimmungsvollem Grusel erstrahl der Britzer Garten zu Halloween. Familien und Kinder erleben ein vielseitiges Programm mit vielen Mitmachaktionen. Die Besucherinnen und Besucher können Geister-Laternen basteln, Kürbisse gestalten oder sich beim Kinderschminken in furchteinflößende Gestalten verwandeln. Dazu gibt es eine Halloween-Disko, Live-Musik, einen Laternenumzug sowie eine Feuershow.