Familienführung durch das Humboldt Forum

25. Oktober 2025

Humboldt Forum

© dpa

Kinder und Erwachsene begeben sich in Gruppen als Forscherteams auf Entdeckungstour durch das Humboldt Forum. Dabei gehen sie Formen, Maßen, Schmuckelementen und Materialien auf den Grund.

Bei einer Tour durch das Humboldt Forum lernen Kinder und Erwachsene das Gebäude kennen. In Kleingruppen erkunden sie als Forscherteams Formen, Maße, Schmuckelemente und Materialien und eignen sich auf vielfältige Weise den Raum an. Dabei erfahren sie auch, welche anderen Gebäude diesen Ort vom Mittelalter bis heute geprägt haben.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Forum oder Schloss? - öffentliche Familienführung
Location
Humboldt Forum
Beginn
25. Oktober 2025 11:30 Uhr
Ende
25. Oktober 2025 12:30 Uhr
Eintritt
5 Euro
Tickets
www.humboldtforum.org

Humboldt Forum

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Schloßplatz
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Gummistiefel (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 27. Oktober 2025