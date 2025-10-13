Spielen im Gropius Bau

10. bis 12. Oktober 2025

Kinder spielen im Museum

Kinder können im Spielort BauBau im Gropius Bau ausgelassen spielen, toben und einfach laut sein. In mehreren Räumen werden dazu verschiedene Objekte, Strukturen und lose Materialien zur Verfügung gestellt.

Seiner Kreativität freien Lauf lassen, spielerisch verschiedene Materialien und Räume entdecken - dazu haben Kinder im Spielort BauBau im Gropius Bau die Möglichkeit. Die jungen Besucherinnen und Besucher können dort ausgelassen toben, laut sein und spielen. Bunte Wandtapeten, Strukturen, Objekte und eine Reihe von „Loose Parts“ (losen Materialien) stehen im Erdgeschoss des Gropius Bau zur Verfügung. Die Kinder bestimmen selbst, was sie damit machen.

Auf einen Blick

Spielort
BauBau
Location
Gropius Bau
Beginn
10. Oktober 2025
Ende
12. Oktober 2025
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
Freitag von 12 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr

Gropius Bau

Adresse
Niederkirchnerstraße 7
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

