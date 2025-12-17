Was dich ausmacht

18. Oktober 2025

Kinder Rap

© dpa

In einem Workshop im Palais Populaire beschäftigen sich Kinder über Bilder und Filme damit, was Menschen ausmacht. Dabei geht es auch um ihre eigene Identität.

Zu einem selbst gehört nicht nur der Körper, sondern auch alles, was man mag und was einem wichtig ist. Im Rahmen des KinderKulturMonats befassen sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren in einem Workshop mit dem Thema Identität. In der Ausstellung entdecken sie die Bilder und Filme der Künstlerin Charmaine Poh. Dabei geht es um Fragen wie: Woher kommen die Menschen, die in einer Stadt zusammenleben? Was macht sie glücklich oder traurig? Die Kinder setzen sich auch damit auseinander, wer sie selbst sind.

Auf einen Blick

Workshop
Das bin ich!
Location
Palais Populaire
Beginn
18. Oktober 2025 11:30 Uhr
Ende
18. Oktober 2025 13:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.kinderkulturmonat.de

Palais Populaire

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Unter den Linden 5
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtssingen

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 17. Dezember 2025