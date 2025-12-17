Was dich ausmacht

Zu einem selbst gehört nicht nur der Körper, sondern auch alles, was man mag und was einem wichtig ist. Im Rahmen des KinderKulturMonats befassen sich Kinder von sechs bis zwölf Jahren in einem Workshop mit dem Thema Identität. In der Ausstellung entdecken sie die Bilder und Filme der Künstlerin Charmaine Poh. Dabei geht es um Fragen wie: Woher kommen die Menschen, die in einer Stadt zusammenleben? Was macht sie glücklich oder traurig? Die Kinder setzen sich auch damit auseinander, wer sie selbst sind.