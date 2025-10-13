Die Welt der Raumfahrt entdecken

10. bis 12. Oktober 2025

ILA Berlin 2022

Im FEZ-Berlin durchlaufen Kinder ein echtes Astronautentraining. Außerdem gibt es Gelegenheit zum Experimentieren und Tüfteln.

Kinder von zwei bis zwölf Jahren können im FEZ-Berlin in die Rolle einer Astronautin oder eines Astronauten schlüpfen und ein echtes Astronaut:innentraining durchlaufen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu tüfteln, experimentieren oder an verschiedenen Bewegungsspielen teilzunehmen. Die Besucherinnen und Besucher reisen durch die Galaxie, programmieren Roboter oder basteln Raketen. Zu Gast ist auch das Sandmännchen, das einige seiner Weltraumfahrzeuge präsentiert.

Auf einen Blick

Veranstaltung
fezMACHEN! Raumfahrt
Location
FEZ Berlin
Beginn
10. Oktober 2025
Ende
12. Oktober 2025
Eintritt
5 Euro, ermäßigt 2 Euro, 4 Euro pro Person für Familien ab zwei Personen
Öffnungszeiten
12 bis 18 Uhr

FEZ-Berlin

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 13. Oktober 2025