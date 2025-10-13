Die Welt der Raumfahrt entdecken

© dpa
Herbstferien-Programm für Kinder
Herbstferien-Programm für Kinder
Im FEZ-Berlin durchlaufen Kinder ein echtes Astronautentraining. Außerdem gibt es Gelegenheit zum Experimentieren und Tüfteln.
Kinder von zwei bis zwölf Jahren können im FEZ-Berlin in die Rolle einer Astronautin oder eines Astronauten schlüpfen und ein echtes Astronaut:innentraining durchlaufen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu tüfteln, experimentieren oder an verschiedenen Bewegungsspielen teilzunehmen. Die Besucherinnen und Besucher reisen durch die Galaxie, programmieren Roboter oder basteln Raketen. Zu Gast ist auch das Sandmännchen, das einige seiner Weltraumfahrzeuge präsentiert.
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr