Die Welt der Raumfahrt entdecken

Kinder von zwei bis zwölf Jahren können im FEZ-Berlin in die Rolle einer Astronautin oder eines Astronauten schlüpfen und ein echtes Astronaut:innentraining durchlaufen. Außerdem gibt es die Möglichkeit zu tüfteln, experimentieren oder an verschiedenen Bewegungsspielen teilzunehmen. Die Besucherinnen und Besucher reisen durch die Galaxie, programmieren Roboter oder basteln Raketen. Zu Gast ist auch das Sandmännchen, das einige seiner Weltraumfahrzeuge präsentiert.