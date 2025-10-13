Neues aus Naturmaterialien erschaffen

In einem Workshop im C/O Berlin entdecken Kinder von zehn bis 13 Jahren die Ausstellung "Notes on How to Build a Forest" von Isadora Romero. Dort lernen sie Stillleben-Fotografie und Set Design kennen und begeben sich mit diesem Wissen auf die Suche nach Naturmaterialien in der Umgebung. Im Studio gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend ihre eigenen kleinen Welten. Mittels der Fotografie bringen sie diese zur Geltung. Dabei erfahren sie auch Wissenswertes über Lichtführung und Bildaufbau.