Neues aus Naturmaterialien erschaffen

11. bis 12. Oktober 2025

Ein Kind fotografiert

© dpa

Im C/O Berlin lernen Kinder bei einem Workshop Stillleben-Fotografie und Set Design kennen. Aus Naturmaterialien gestalten sie eigene kleine Welten und bringen diese mittels der Fotografie besonders zur Geltung.

In einem Workshop im C/O Berlin entdecken Kinder von zehn bis 13 Jahren die Ausstellung "Notes on How to Build a Forest" von Isadora Romero. Dort lernen sie Stillleben-Fotografie und Set Design kennen und begeben sich mit diesem Wissen auf die Suche nach Naturmaterialien in der Umgebung. Im Studio gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend ihre eigenen kleinen Welten. Mittels der Fotografie bringen sie diese zur Geltung. Dabei erfahren sie auch Wissenswertes über Lichtführung und Bildaufbau.

Auf einen Blick

Veranstaltung
How to build a forest
Location
C/O Berlin
Beginn
11. Oktober 2025
Ende
12. Oktober 2025
Kurszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
50 Euro
Anmeldung
education@co-berlin.org

C/O Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Hardenbergstraße 22
10623 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Aktualisierung: 13. Oktober 2025