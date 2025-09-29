Bilderbücher selbst gestalten

20. September 2025

Kinderbücher im Regal

Bei einem Workshop in der Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda erstellen Kinder und Erwachsene ihr eigenes Bilderbuch. Dabei lernen sie auch verschiedene Illustrationsstile kennen.

Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren, die sich gerne Bilderbücher anschauen, bekommen nun die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Bei einem zweitägigen Workshop können sie ihr eigenes Bilderbuch erstellen. Beim ersten Workshoptag am 20. September geht es darum, verschiedene Arten von Bilderbüchern kennenzulernen und eigene kurze Texte zu schreiben. Beim zweiten Workshoptag am 4. Oktober befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Layout des Buches und Illustrationen. Dabei geht es auch um verschiedene Illustrationsstile. Außerdem haben sie die Gelegenheit, die begonnene Geschichte weiterzuentwickeln. Der Kurs findet auf Englisch und Deutsch statt, bei Bedarf mit spanischer Übersetzung.

Auf einen Blick

Workshop
Bilderbücher selber machen
Location
Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda
Beginn
20. September 2025 15:00 Uhr
Ende
20. September 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
www.pretix.eu
weitere Termine
am 04. Oktober 2025

Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda

Adresse
Frankfurter Allee 14A
10247 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 29. September 2025