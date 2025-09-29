Bilderbücher selbst gestalten

Erwachsene und Kinder ab 13 Jahren, die sich gerne Bilderbücher anschauen, bekommen nun die Möglichkeit, selbst kreativ zu werden. Bei einem zweitägigen Workshop können sie ihr eigenes Bilderbuch erstellen. Beim ersten Workshoptag am 20. September geht es darum, verschiedene Arten von Bilderbüchern kennenzulernen und eigene kurze Texte zu schreiben. Beim zweiten Workshoptag am 4. Oktober befassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Layout des Buches und Illustrationen. Dabei geht es auch um verschiedene Illustrationsstile. Außerdem haben sie die Gelegenheit, die begonnene Geschichte weiterzuentwickeln. Der Kurs findet auf Englisch und Deutsch statt, bei Bedarf mit spanischer Übersetzung.