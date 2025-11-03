Herbstferien im Tierpark

Der Tierpark Berlin lädt Kinder von 7 bis 12 Jahren in den Herbstferien zu einer unvergesslichen Entdeckungsreise durch die Welt der Tiere ein. Jeden Tag wartet ein besonderes Programm. Am Montag geht es auf Safari, Dienstag warten skurrile Naturwunder auf die Kinder. Am Mittwoch schlüpfen sie selbst in die Rolle von Tierpflegerinnen, bevor es am Donnerstag auf Expedition in den Dschungel geht. Zum großen Finale am Freitag gibt es gruselige Geschichten aus dem Tierreich von geheimnisvollen Kreaturen. Wer mag, darf passend dazu im Halloweenkostüm kommen.