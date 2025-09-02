Unsere Sommerwiese

29. August 2025

Unsere Sommerwiese

Symbolbild

© dpa

Der Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek verbindet Häkeln mit spannenden Einblicken in die Geheimnisse der Pflanzenwelt.

Kinder ab acht Jahren lernen beim Workshop, wie man einfache Häkeltechniken anwendet, um farbige Blüten zu gestalten. Dabei lauschen sie spannenden Geschichten aus der Pflanzenwelt. Am Ende können die selbstgemachten Kunstwerke natürlich mit nach Hause genommen werden.

Auf einen Blick

Workshop
Unsere Sommerwiese
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Beginn
29. August 2025
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
15 bis 17 Uhr
Anmeldung
jubi@zlb.de

Amerika-Gedenkbibliothek

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Masken basteln (2)

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Museumsinsel Außenansicht

© Staatliche Museen zu Berlin

2025 - Highlights

2025 wird ein besonderes Jahr für Berlin, da die Stadt gleich drei bedeutende Jubiläen feiert: 200 Jahre Museumsinsel, 35 Jahre East Side Gallery und der 80. Jahrestag zum Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus.  mehr

Aktualisierung: 2. September 2025