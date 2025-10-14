Rabatz: das große Radio Teddy-Familienfestival

© dpa
Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
Für das Rabatz-Festival verwandelt sich das FEZ-Berlin für zwei Tage in ein riesiges Open-Air Familienparadies mit Musik, Spiel und spannenden Mitmachaktionen.
Das Rabatz-Festival von Radio Teddy bringt im September Live-Musik, Spiel und Bewegung ins FEZ-Berlin. Die Moderatorinnen und Moderatoren führen zusammen durchs zweitägige Programm. Auf mehreren Bühnen treten Stars der Kindermusikszene auf, darunter Honigkuchenpferde, Anton, Frank & seine Freunde, 3Berlin und als besonderes Highlight der Cast von «Bibi & Tina – Die außerirdische Hitparade». Kinder können im Dino-Wald auf Entdeckungstour gehen, in Kreativwerkstätten basteln, sich auf Hüpfburgen austoben oder bei der Talentshow mitfiebern. Ein Höhepunkt ist die Bühnenpremiere des eigens komponierten Festival-Songs «Rabatz».
