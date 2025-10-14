Rabatz: das große Radio Teddy-Familienfestival

Das Rabatz-Festival von Radio Teddy bringt im September Live-Musik, Spiel und Bewegung ins FEZ-Berlin. Die Moderatorinnen und Moderatoren führen zusammen durchs zweitägige Programm. Auf mehreren Bühnen treten Stars der Kindermusikszene auf, darunter Honigkuchenpferde, Anton, Frank & seine Freunde, 3Berlin und als besonderes Highlight der Cast von «Bibi & Tina – Die außerirdische Hitparade». Kinder können im Dino-Wald auf Entdeckungstour gehen, in Kreativwerkstätten basteln, sich auf Hüpfburgen austoben oder bei der Talentshow mitfiebern. Ein Höhepunkt ist die Bühnenpremiere des eigens komponierten Festival-Songs «Rabatz».