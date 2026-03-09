Die Family Music Days im FEZ Berlin bieten ein abwechslungsreiches Programm für musikbegeisterte Familien. In verschiedenen Workshops können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene gemeinsam musizieren, unbekannte Instrumente ausprobieren und mit neuen Klängen experimentieren. Ob Trommeln, Singen oder eigene Melodien erfinden – hier steht die Freude an der Musik im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch ein Bühnenprogramm mit interaktiven Konzerten.