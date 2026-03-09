© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Ein Wochenende voller Musik im FEZ: Bei den Family Music Days können Kinder und Familien gemeinsam musizieren und neue Instrumente ausprobieren.
Die Family Music Days im FEZ Berlin bieten ein abwechslungsreiches Programm für musikbegeisterte Familien. In verschiedenen Workshops können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene gemeinsam musizieren, unbekannte Instrumente ausprobieren und mit neuen Klängen experimentieren. Ob Trommeln, Singen oder eigene Melodien erfinden – hier steht die Freude an der Musik im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch ein Bühnenprogramm mit interaktiven Konzerten.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr