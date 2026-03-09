Family Music Days

7. bis 8. März 2026

Family Music Days

Ein Wochenende voller Musik im FEZ: Bei den Family Music Days können Kinder und Familien gemeinsam musizieren und neue Instrumente ausprobieren.

Die Family Music Days im FEZ Berlin bieten ein abwechslungsreiches Programm für musikbegeisterte Familien. In verschiedenen Workshops können Kinder ab drei Jahren und Erwachsene gemeinsam musizieren, unbekannte Instrumente ausprobieren und mit neuen Klängen experimentieren. Ob Trommeln, Singen oder eigene Melodien erfinden – hier steht die Freude an der Musik im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm durch ein Bühnenprogramm mit interaktiven Konzerten.

Auf einen Blick

Event
Family Music Days
Location
FEZ Berlin
Beginn
7. März 2026 12:00 Uhr
Ende
8. März 2026 18:00 Uhr
Eintritt
6,50 Euro, ermäßigt 2 Euro, Gruppen ab drei Personen 5 Euro pro Person
Infos und Tickets
www.tickets.fez-berlin.de

FEZ Berlin

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

