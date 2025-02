In der Amerika-Gedenkbibliothek findet der Mitmach-Zirkus statt. Kinder ab sechs Jahren können Jonglage, Diabolo, Hula Hoop und andere Zirkusdisziplinen ausprobieren. Die Veranstaltung bietet einen spielerischen Einblick in die Welt der Artistik. Sie richtet sich an alle, die sich in Bewegung, Geschicklichkeit und Kreativität üben möchten und fasziniert von der Zirkuswelt sind.