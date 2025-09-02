Exlibris Druckwerkstatt

22. August 2025

Exlibris Workshop

Die Zentral- und Landesbibliothek lädt zur «Exlibris Druckwerkstatt» ein, bei der Kinder ihre eigenen Stempel für ihre persönliche Bibliothek entwerfen und gestalten können.

Exlibris sind kleine kunstvolle Stempel, die oft auf Buchseiten oder Buchrücken angebracht werden, um den Besitzer zu kennzeichnen. Im Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek haben Kinder ab 10 Jahren die Möglichkeit, ihre mit Linolschnitt eigenen Stempel zu entwerfen und herzustellen. Der Workshop wird von der Kulturanthropologin und Grafik-Designerin Cornelia Durka geleitet.

Auf einen Blick

Event
Exlibris Druckwerkstatt
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Termine
22. August 2025
Öffnungszeiten
10 bis 12 Uhr
Eintritt
kostenlos
Anmeldung
jubi@zlb.de

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 2. September 2025