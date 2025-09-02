© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
Die Zentral- und Landesbibliothek lädt zur «Exlibris Druckwerkstatt» ein, bei der Kinder ihre eigenen Stempel für ihre persönliche Bibliothek entwerfen und gestalten können.
Exlibris sind kleine kunstvolle Stempel, die oft auf Buchseiten oder Buchrücken angebracht werden, um den Besitzer zu kennzeichnen. Im Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek haben Kinder ab 10 Jahren die Möglichkeit, ihre mit Linolschnitt eigenen Stempel zu entwerfen und herzustellen. Der Workshop wird von der Kulturanthropologin und Grafik-Designerin Cornelia Durka geleitet.
Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei. mehr
Die Berlin-Eventvorschau für August 2026. Pop-Kultur, Zug der Liebe, Tanz im August, Tag der offenen Tür der Bundesregierung und vieles mehr
Wer seine Sommerferien in Berlin verbringt, wird sich alles andere als langweilen. Die besten Tipps gibt es hier. mehr