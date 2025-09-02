Exlibris Druckwerkstatt

Exlibris sind kleine kunstvolle Stempel, die oft auf Buchseiten oder Buchrücken angebracht werden, um den Besitzer zu kennzeichnen. Im Workshop in der Amerika-Gedenkbibliothek haben Kinder ab 10 Jahren die Möglichkeit, ihre mit Linolschnitt eigenen Stempel zu entwerfen und herzustellen. Der Workshop wird von der Kulturanthropologin und Grafik-Designerin Cornelia Durka geleitet.