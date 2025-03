Am 21. März 2025 öffnet der Pei-Bau des Deutschen Historischen Museums seine Türen für das «Aufklärung NOW Festival Vol. 3». Das Festival greift Themen der Aufklärung auf und beleuchtet ihre Relevanz im 21. Jahrhundert. Junge Berlinerinnen und Berliner präsentieren dabei ihre Perspektiven auf Themen wie Bildung, Toleranz und Gleichberechtigung. Dabei verwandeln sie den Pei-Bau in einen Ort der Live-Musik, der Kreativität und des Dialogs. Das umfangreiche Programm bietet vielfältige Möglichkeiten, das Thema Aufklärung interaktiv zu erleben: von DJ-Sets über kreative Mitmach-Performances bis hin zu spannenden Führungen und Filmvorführungen.