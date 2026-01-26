Family Tour

Kunst für die ganze Familie: Die Familienführung in der Berlinischen Galerie ist eine Kombination aus spielerischem Lernen und kreativem Erleben.

Die Berlinische Galerie lädt zu einer besonderen Family Tour ein. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene können gemeinsam Kunstwerke von Raoul Hausmann erkunden, Fragen stellen und durch spielerische Aktivitäten einen neuen Zugang zur Kunst gewinnen. Die Führung ist speziell auf Familien abgestimmt und bietet ein interaktives Erlebnis, bei dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Um eine Anmeldung wird gebeten.

Event
Family Tour
Location
Berlinische Galerie
Beginn
25. Januar 2026 14:00 Uhr
Ende
25. Januar 2026 15:30 Uhr
Eintritt
im Museumseintritt enthalten (freier Eintritt bis 18 Jahre, Erwachsene: 10 Euro)
Anmeldung
www.jugend-im-museum.de

Berlinische Galerie

Adresse
Alte Jakobstraße 124-128
10969 Berlin

Verkehrsanbindungen

