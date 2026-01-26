© JackF – stock.adobe.com
Ausstellungen für Kinder und Jugendliche
Die Ausstellungen für Kinder in Berlin sind der ideale Ort, um Wissen mit Spaß zu verbinden und unvergessliche Erinnerungen zu schaffen.
© dpa
Kunst für die ganze Familie: Die Familienführung in der Berlinischen Galerie ist eine Kombination aus spielerischem Lernen und kreativem Erleben.
Die Berlinische Galerie lädt zu einer besonderen Family Tour ein. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene können gemeinsam Kunstwerke von Raoul Hausmann erkunden, Fragen stellen und durch spielerische Aktivitäten einen neuen Zugang zur Kunst gewinnen. Die Führung ist speziell auf Familien abgestimmt und bietet ein interaktives Erlebnis, bei dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Um eine Anmeldung wird gebeten.
© JackF – stock.adobe.com
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr