Die Berlinische Galerie lädt zu einer besonderen Family Tour ein. Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene können gemeinsam Kunstwerke von Raoul Hausmann erkunden, Fragen stellen und durch spielerische Aktivitäten einen neuen Zugang zur Kunst gewinnen. Die Führung ist speziell auf Familien abgestimmt und bietet ein interaktives Erlebnis, bei dem Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Um eine Anmeldung wird gebeten.