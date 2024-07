Fantastischer Buchclub für Kinder

Leseratten von elf bis 13 Jahren haben beim Fantastischen Buchclub in der Amerika-Gedenkbibliothek die Gelegenheit, Science Fiction- oder Fantasy-Geschichten zu lesen und sich anschließend mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern darüber auszutauschen. Dieses Mal steht das Buch "Spaceboy" von Daniel Williams auf dem Programm, das im Vorfeld des Buchclubs von allen gelesen wird. Bei der Anmeldung per E-Mail erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Codewort, mit dem sie sich ein Exemplar des Buches in der Kinder- und Jugendbibliothek abholen können. Bis zum 6. Juli haben sie dann Zeit, das Buch zu lesen.