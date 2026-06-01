Kindertagsfest im FEZ-Berlin

30. Mai bis 1. Juni 2026

Kinder tanzen

© dpa

Zu Ehren der Kinder veranstaltet das FEZ-Berlin zum Internationalen Kindertag über drei Tage ein großes Fest. Dabei werden die Kinder auch dazu ermutigt, ihre Rechte kennenzulernen und für sie einzustehen.

Wie jedes Jahr öffnet das FEZ-Berlin zum Internationalen Kindertag seine Tore mit einem großen Fest. Familien und Kinder haben die Möglichkeit, in verschiedenen Erlebnisarealen zu spielen, lernen und forschen. Außerdem gibt es auf Bühnen ein Kindertags-Programm mit Live-Musik, Theater und kulturellen Angeboten von Kindern und Jugendlichen. Neben Spiel und Spaß werden die Kinder aber auch dazu ermutigt, sich mit ihren Rechten vertraut zu machen und für diese einzustehen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Kindertagsfest 2026
Location
FEZ-Berlin
Beginn
30. Mai 2026
Ende
1. Juni 2026
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr, Montag von 9 bis 17 Uhr
Eintritt
Tagesticket 6,50 Euro, 5 Euro pro Person für Familien ab 2 Personen
Infos und Programm
www.fez-berlin.de

FEZ-Berlin

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Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

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