Kindertagsfest im FEZ-Berlin

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Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin
Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr
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Zu Ehren der Kinder veranstaltet das FEZ-Berlin zum Internationalen Kindertag über drei Tage ein großes Fest. Dabei werden die Kinder auch dazu ermutigt, ihre Rechte kennenzulernen und für sie einzustehen.
Wie jedes Jahr öffnet das FEZ-Berlin zum Internationalen Kindertag seine Tore mit einem großen Fest. Familien und Kinder haben die Möglichkeit, in verschiedenen Erlebnisarealen zu spielen, lernen und forschen. Außerdem gibt es auf Bühnen ein Kindertags-Programm mit Live-Musik, Theater und kulturellen Angeboten von Kindern und Jugendlichen. Neben Spiel und Spaß werden die Kinder aber auch dazu ermutigt, sich mit ihren Rechten vertraut zu machen und für diese einzustehen. Die Veranstaltung richtet sich an Familien mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren.
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