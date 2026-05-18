Mini-Booth: Musik-Event für Kinder und Jugendliche

16. und 17. Mai 2026

Berlin Club Culture (9)

© dpa

Bei der Mini-Booth im FEZ-Berlin dreht sich alles um elektronische Musik. Kinder entdecken spielerisch elektronische Klänge und erfahren, wie sie diese selbst herstellen können.

Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren erhalten bei der Minibooth im FEZ-Berlin Einblick in die Welt der elektronischen Musik. Die Besucherinnen und Besucher entdecken spielerisch elektronische Klänge, wie sie die Musik selbst herstellen, verfremden oder mit der eigenen Stimme kombinieren können. Außerdem können sie ausgefallene Musikinstrumente ausprobieren oder basteln und es gibt viel Platz zum Tanzen und Toben. Dazu gibt es verschiedene Workshops, Installationen und Live-Shows. Da es sich um eine Veranstaltung für Kinder handelt, wird auf eine angemessene Lautstärke geachtet. Manche sind jedoch empfindlicher, daher lohnt es sich, sicherhaltshalber einen Hörschutz mitzubringen. Bei dieser Veranstaltung kommen Stroboskop und schnelle Lichteffekte zum Einsatz.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Minibooth 2026
Location
FEZ-Berlin
Beginn
16. Mai 2026
Ende
17. Mai 2026
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 12 bis 18 Uhr
Eintritt
10 Euro, bis einschließlich 17 Jahre kostenlos

FEZ-Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Kinderveranstaltung

© Syda Productions - stock.adobe.com

Veranstaltungsreihen für Kinder

Die Dauerbrenner im Berliner Veranstaltungskalender für Kinder: Museen, Galerien und Institutionen bieten regelmäßige Veranstaltungen für die kleinsten Hauptstadtbewohnerinnen und Hauptstadtbewohner an.  mehr

Junge mit Schaf

© kids.4pictures/www.Fotolia.com

Kinderbauernhöfe

Kleine Oasen in der Großstadt: Auf Kinderbauernhöfen können Kinder bei der Versorgung und Pflege der Tiere mithelfen.  mehr

Aktualisierung: 18. Mai 2026