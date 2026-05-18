Mini-Booth: Musik-Event für Kinder und Jugendliche

Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren erhalten bei der Minibooth im FEZ-Berlin Einblick in die Welt der elektronischen Musik. Die Besucherinnen und Besucher entdecken spielerisch elektronische Klänge, wie sie die Musik selbst herstellen, verfremden oder mit der eigenen Stimme kombinieren können. Außerdem können sie ausgefallene Musikinstrumente ausprobieren oder basteln und es gibt viel Platz zum Tanzen und Toben. Dazu gibt es verschiedene Workshops, Installationen und Live-Shows. Da es sich um eine Veranstaltung für Kinder handelt, wird auf eine angemessene Lautstärke geachtet. Manche sind jedoch empfindlicher, daher lohnt es sich, sicherhaltshalber einen Hörschutz mitzubringen. Bei dieser Veranstaltung kommen Stroboskop und schnelle Lichteffekte zum Einsatz.