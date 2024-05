Materialien und ihr emotionales Potenzial

05. Mai 2024

© dpa

In der Material-Bar, einem Workshop in der Berlinischen Galerie, experimentieren Familien, Kinder und Jugendliche mit verschiedenen Materialien und bringen so bislang Verborgenes ans Licht.

Familien, Kinder und Jugendliche können bei einem Workshop in der Berlinischen Galerie unterschiedliche Materialien ausprobieren und auf ihr emotionales Potenzial hin untersuchen. Über Linien, Schatten und Strukturen bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Verborgenes ans Licht. Es entstehen Figuren und Erzählungen, individuelle Projekte werden außerdem animiert. Ein Einstieg in den Workshop ist jederzeit möglich.

Auf einen Blick

Berlinische Galerie Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen Zum Stadtplan Ende der Kartenansicht

Das könnte Sie auch interessieren

© dpa Museumsführer: Museen für Kinder und Jugendliche in Berlin Das Museum als Kultur- und Lernort für Kinder. Viele Institutionen Berlins organisieren Mitmachausstellungen, Workshops und kindgerecht aufbereitete Projekte. mehr