Impressionen aus den vergessenen Ecken der Stadt

Im C/O Berlin suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit der Kamera die auf den ersten Blick unattraktiven Orte der Stadt auf. Sie fotografieren düstere, leere Ecken, verbaute Winkel, Mülltonnen, Abwasserrohre oder auch Briefkästen. Im Atelier werden die Fotos anschließend ausgedruckt und in fantasievolle Illustrationen verwandelt. Dabei kommen auch Pinsel, Stift oder Collagematerial zum Einsatz. Jede und jeder kann danach sein bestes Werk aus Pappe bauen, am fotografierten Ort installieren und das wiederum fotografisch festhalten. Der Workshop richtet sich an Kinder von neun bis zwölf Jahren.