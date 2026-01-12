Bildwerkstatt im Ephraim-Palais

Familien und Kinder ab drei Jahren begeben sich mit der Kamera auf einen Rundgang durch die Ausstellung "BerlinZEIT – Die Stadt macht Geschichte!". Aber nicht nur in den Räumen des Museums, auch im historischen Nikolaiviertel suchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Motiven. Anschließend wählen sie die besten Motive aus und drucken sie im Museumslabor auf Papier. Diese werden dann kreativ bearbeitet, mit Stiften, Stempeln, Klebstoff und anderen Materialien. Der Zugang zu der Veranstaltung ist barrierefrei. Deutsch-Kenntnisse sind nicht erforderlich.