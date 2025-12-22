Weihnachts-Funkel-Schmuck recyceln

21. Dezember 2025

Weihnachtsdeko (2)

© dpa

Alte Sachen müssen nicht unbedingt weggeworfen werden. Im Museum für Kommunikation können Kinder daraus etwas Kreatives und Neues entstehen lassen.

Müll ist nicht immer Müll, sondern kann oft wiederverwertet werden. Familien und Kinder lassen ihrer Fantasie in einem Workshop im Museum für Kommunikation freien Lauf und verwandeln alte Dinge in etwas Kreatives und Neues. Das Thema dieses Workshops lautet "Recycling-Weihnachts-Funkel-Schmuck". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können ihr gesäubertes Material mitbringen. Vor Ort ist aber auch welches vorhanden. Start ist jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr oder 16 Uhr. Der Workshop richtet sich an Kinder ab vier Jahren und dauert etwa 45 Minuten. Der Zugang zur Veranstaltung ist barrierefrei.

Auf einen Blick

Workshop
Family Sunday for Future: Recycling-Projekte
Location
Museum für Kommunikation Berlin
Beginn
21. Dezember 2025 14:00 Uhr
Ende
21. Dezember 2025 17:00 Uhr
Eintritt
kostenlos für Kinder unter 18 Jahren, Erwachsene 8 Euro
Startzeiten
14, 15 und 16 Uhr

Museum für Kommunikation Berlin

Adresse
Leipziger Straße 16
10117 Berlin

Aktualisierung: 22. Dezember 2025