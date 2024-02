Style-Update für Heldinnen und Helden aus der Antike

In der Antike haben Heldinnen und Helden sowie Gottheiten ganz andere Kleidung getragen als es heute üblich ist. In einem Workshop im Bode-Museum beschäftigen sich Familien und Kinder damit, wie Heldinnen und Helden sowie Gottheiten aus der Antike 1000 Jahre später dargestellt wurden und wie sie heute, also nochmal 1000 Jahre später, aussehen würden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schneidern modische Kleidung für die antiken Persönlichkeiten und versorgen sie mit neuen Requisiten.