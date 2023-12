Familien-Weihnachtswerkstatt

In der Weihnachtswerkstatt des Technischen Jugendbildungsverein in Praxis (TJP) basteln Familien und Kinder Geschenke, Weihnachtskarten und Baumschmuck. So haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, leuchtende LED Weihnachtsbäumchen, Wintertiere aus Naturmaterialien, „gelaserte“ Weihnachts-Grußkarten oder moderne Weihnachtsbaum-Deko mit 3D-Druckern herzustellen. Außerdem wird der Weihnachtsmann dem TJP einen Besuch abstatten.