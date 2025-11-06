Laternenfest auf dem Kinderbauernhof

© dpa
Der Kinderbauernhof NUSZ in der ufaFabrik veranstaltet zum Martinstag ein Laternenfest mit Umzug.
Treffpunkt und Start des Umzugs ist der Bauernhof-Spielplatz. Mit dabei sind das Berliner Schalmeienorchester "Fritz Weineck", das unter den kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für beste Stimmung sorgt. Besonders beliebt ist alljährlich die Feuershow. Danach gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch, Kakao, Waffeln und Stockbrot.
