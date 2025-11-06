Laternenfest auf dem Kinderbauernhof

11. November 2024

Laternen zum Martinstag

Der Kinderbauernhof NUSZ in der ufaFabrik veranstaltet zum Martinstag ein Laternenfest mit Umzug.

Treffpunkt und Start des Umzugs ist der Bauernhof-Spielplatz. Mit dabei sind das Berliner Schalmeienorchester "Fritz Weineck", das unter den kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für beste Stimmung sorgt. Besonders beliebt ist alljährlich die Feuershow. Danach gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch, Kakao, Waffeln und Stockbrot.

Auf einen Blick

Martinstag
Laternenfest in Tempelhof 2024
Location
Kinderbauernhof NUSZ in der ufaFabrik
Beginn
11. November 2024
Öffnungszeiten
ab 17:17 Uhr
Eintritt
Kostenlos

Kinderbauernhof NUSZ in der ufaFabrik

Adresse
Viktoriastraße 13
12103 Berlin

Aktualisierung: 6. November 2025