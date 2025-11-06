Laternenfest auf dem Kinderbauernhof

Treffpunkt und Start des Umzugs ist der Bauernhof-Spielplatz. Mit dabei sind das Berliner Schalmeienorchester "Fritz Weineck", das unter den kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für beste Stimmung sorgt. Besonders beliebt ist alljährlich die Feuershow. Danach gibt es ein Lagerfeuer mit Punsch, Kakao, Waffeln und Stockbrot.