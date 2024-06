Pilze als Baumaterial

Pilze eignen sich nicht nur zum Essen, sondern auch als Baumaterial. In einem Workshop im Labyrinth Kindermuseum Berlin lernen Kinder in den Herbstferien von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wie aus Pilzen Bausteine werden und daraus echte Häuser entstehen. Mit diesem Wissen sammeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Umwelt-Ausstellung „Natürlich heute! Mitmachen für morgen" geeignete Pilze. Neben diesem Workshop finden im Labyrinth Kindermuseum Berlin in den Herbstferien zahlreiche weitere Workshops rund um das Thema Pilze statt.