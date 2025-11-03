Mediencamp FEZblogger

27. bis 30. Oktober 2025

Mediencamp FEZ

Im Ferienworkshop im FEZ tauchen Kinder in die Welt von Social Media, Film und 3D-Druck ein.

Das Mediencamp gibt Kindern ab acht Jahren die Möglichkeit, selbst zu Bloggern zu werden. In verschiedenen Workshops erstellen sie kleine Filme, sie fotografieren, schreiben Texte, arbeiten mit Greenscreen und probieren den 3D-Drucker aus. Begleitet werden sie dabei von Medienpädagogen. Im Feriencamp lernen die Kinder spielerisch, wie man kreative Ideen professionell umsetzt und erhalten dabei spannende Einblicke in die Welt der Medien.

Auf einen Blick

Herbstferien
Mediencamp FEZblogger
Location
FEZ-Berlin
Beginn
27. Oktober 2025
Ende
30. Oktober 2025
Eintritt
85 Euro
Öffnungszeiten
10 bis 16 Uhr
Anmeldung
tickets.fez-berlin.de

FEZ-Berlin

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

