Die Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat am 15. November 2013 das Museum in der Kulturbrauerei eröffnet. Nun feiert das Museum sein zehnjähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass findet ein Kinderfest im Hof der Kulturbrauerei statt. Auf dem Programm stehen unter anderem kurze Einführungen in die Ausstellung, spielerische Rundgänge, eine Bastelstation und Museums-Bingo.