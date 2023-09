Nachbarschaftsfest im Exploratorium

Das Exploratorium Berlin ist umgezogen. Am neuen Standort in der Zossener Straße in Kreuzberg findet daher ein Nachbarschaftsfest statt, um gut in der neuen Nachbarschaft anzukommen und das Programm für Kinder und Familien vorzustellen. Im Rahmen des Festes stehen Workshops zu den Themen Instrumentenbau, Tanz und Eltern-Kind-Trommeln sowie ein Familienkonzert auf dem Programm. In den Veranstaltungen geht es darum, unterschiedliche künstlerische Disziplinen zu erkunden und die eigenen Fähigkeiten zu entdecken. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.