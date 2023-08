Wiesensafari: Zirpkonzert im Britzer Garten

Bein einer kleinen Wiesensafari durch den Britzer Garten begeben sich die kleinen Naturforscherinnen und -forscher in spe in die Lebenswelt der Grillen und Grashüpfer. Mit Spiel, Spaß und kindgerechten Erklärungen lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Hintergrundinformationen rund um die Sprungkünstler. Außerdem heißt es: Ohren spitzen! Denn die kleinen Insekten veranstalten regelrechte Zirpkonzerte. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern zwischen 5 und 12 Jahren.