Die Demokratie in der Zukunft

Familien und Kinder ab acht Jahren widmen sich in einem Workshop im Futurium der Zukunft der Demokratie. Es geht darum, wie sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Zusammenleben in der Demokratie in Zukunft vorstellen und welche Ideen und Erfindungen dafür nötig sind. Als Augmented Reality können die Ideen im digitalen Raum bereits jetzt wahr werden. Während des Workshops können Interessierte jederzeit einsteigen.