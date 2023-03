Experimente mit Kunst und Körper

Beim Familiensonntag im Haus am Waldsee setzen sich Familien und Kinder künstlerisch mit Routinen des Alltags auseinander.

Alltägliche Handlungen stehen beim Familiensonntag im Haus am Waldsee im Zentrum, ganz nach dem Vorbild der Künstlerin Margaret Raspé. Diese richtete ihren Fokus auf Routinen wie Kochen, Rasenmähen oder Abwaschen. Beim Familiensonntag nehmen die Teilnehmer:innen Aspekte ihres eigenen Alltags in den Blick. Sie experimentieren dabei mit automatischem Zeichnen, Schreiben und Körperübungen. Dabei wird die Wahrnehmung von sonst unbeachteten Handlungen kreativ auf die Probe gestellt. Der Workshop richtet sich an Familien aller Altersgruppen ab vier Jahren.