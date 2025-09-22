Geheimnisvolle Masken basteln

21. September 2025

Kinderkarneval der Kulturen

© dpa

Im Humboldt Forum tauchen Kinder in die Tradition der Kwakwaka'wakw aus Kanada ein und gestalten eigene, geheimnisvolle Masken.

Die First Nation Kwakwak'wakw aus Kanada schnitzen Masken, die durch bewegliche Teile wandelbar sind und sich zum Beispiel in verschiedene Tier- und Menschengesichter verwandeln lassen. Bei dem Workshop gehen Kinder dem Geheimnis der Masken auf die Spur. Außerdem gestalten sie ihre eigene Maske aus Pappe und buntem Papier.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Transformers - Baut eure eigene wandelbare Maske!
Location
Humboldt Forum
Beginn
21. September 2025 15:00 Uhr
Ende
21. September 2025 18:00 Uhr
Eintritt
kostenlos

Humboldt Forum

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Schloßplatz 1
10178 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

© Stadt und Land

12. Stadt und Land-Festival der Riesendrachen

Ein Himmel voller Drachen - beim Stadt und Land-Festival der Riesendrachen auf dem Tempelhofer Feld. Am 27. September, von 11 bis 20 Uhr, schweben bis zu 50 Meter große Kunstwerke in der Luft. Auch eigene Drachen dürfen fliegen. Dazu gibt es ein buntes Familienfest. Der Eintritt ist frei.  mehr

Kinder im Garten

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 22. September 2025