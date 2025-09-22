Geheimnisvolle Masken basteln
21. September 2025
Im Humboldt Forum tauchen Kinder in die Tradition der Kwakwaka'wakw aus Kanada ein und gestalten eigene, geheimnisvolle Masken.
Die First Nation Kwakwak'wakw aus Kanada schnitzen Masken, die durch bewegliche Teile wandelbar sind und sich zum Beispiel in verschiedene Tier- und Menschengesichter verwandeln lassen. Bei dem Workshop gehen Kinder dem Geheimnis der Masken auf die Spur. Außerdem gestalten sie ihre eigene Maske aus Pappe und buntem Papier.
Auf einen Blick
- Veranstaltung
- Transformers - Baut eure eigene wandelbare Maske!
- Location
- Humboldt Forum
- Beginn
- 21. September 2025 15:00 Uhr
- Ende
- 21. September 2025 18:00 Uhr
- Eintritt
-
kostenlos
Humboldt Forum
-
Adresse
-
Schloßplatz 1
10178
Berlin
