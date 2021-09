Musik und Kunst, Spiel und Wissenschaft, Kreativität und Sport, Tanz und Natur: Beim Hier und jetzt-Festival können sich kleine Berliner richtig austoben.

Das Festival in der Alten Münzen lockt mit einem sehr vielfältigen Programm, an welchem auch die Eltern Freude haben. Geplant sind Konzerte, Live-Acts, Theatervorführungen und zahlreiche Workshops, in welchen sich die Kids mit einer großen Bandbreite an Themen befassen können - vom Upcycling über den Ausdruck der eigenen Kreativität hin zu wissenschaftlichen Experimenten. Ein mobiles Kino, eine Kochschule sowie diverse Hüpfburgen machen das Kinderparadies perfekt.



Während des Festival-Wochenendes gibt es Musik von unter anderen Razzz4Kids, Trallafitti, Turning Tables und Jonny Karacho.