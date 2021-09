Kinderführung: Essbare Natur

Es ist wieder soweit: Die Natur lockt mit bunten Beeren und leckeren Gerüchen! Doch welche Pflanzen halten ihr Versprechen nach süßen Leckereien?

Besonders lecker duftet der Kuchenbaum mit seinen Zimt- und Lebkuchennoten. Doch die Suche nach Süßem wird schnell enttäuscht: Statt zuckrigen Keksen hat der Baum nur Laub und Rinde zu bieten. Dipl. Biologin Beate Senska führt Kinder ab 5 Jahren durch den Botanischen Garten. Im Fokus stehen an diesem Sonntag Pflanzen, die mit Duft und Farbe hungrige Besucher anlocken.

Anfang September ist es wieder so weit: Die Hauptstadt erstrahlt beim Festival of Lights in den herrlichsten Farben.