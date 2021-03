«Kasper heiratet» im Puppentheater Firlefanz

Das Puppentheater Firlefanz zeigt klassisch preußisches Marionettentheater. Aufgrund der Corona-Pandemie kann es jederzeit zu kurzfristigen Spielplanänderungen kommen.

Kasper heiratet

Das lustige Handpuppenspiel orientiert sich an dem beliebten Märchen «Des Kaisers neue Kleider». Es erzählt, wie Kasper für den dummen und eitlen Kaiser immer neue Kleidung schneidern muss. Diese haben allerdings eine besondere Eigenschaft: Sie sind nur für schlaue Leute sichtbar. Wie der Kaiser mit dieser List umgeht und ob Kasper am Ende die Prinzessin heiraten wird, können Kinder ab vier Jahren in dem Stück erleben.