Froschkönig und Schneekönigin im Galli Theater

Das Galli Theater unterhält Kinder und ihre Familien während der Frühlingszeit mit einem bunten Online-Märchenprogramm.

Die Tochter des König verliert beim Spielen im Schlossgarten ihre goldene Kugel in einem Brunnen. Ein Frosch hört ihr Weinen und bietet an, die Kugel zurück zu holen, wenn sie im Gegenzug seine Freundin würde. Sie stimmt zu, denkt jedoch nicht daran, ihr Versprechen zu halten.

Die beiden Clowns Tui und Rata haben keine Lust, auf den Zirkusdirektor zu warten und beschließen, ihr eigenes Programm zu gestalten. Schon beginnen sie zu streiten, wer der bessere Clown ist. Ob sie sich am Ende noch Freunde sind?

Jeder kennt die Geschichte des Straßenjungen Aladdin, der mithilfe eines Lampengeistes das Herz der Prinzessin Halima erobert. Doch ein böser Zauberer ist ebenfalls hinter der Wunderlampe her und will Aladdins Glück zerstören.

Die Geschwister Hänsel und Gretel verirren sich im Wald und werden von einer Hexe in ihrem Knusperhäuschen gefangen genommen. Hänsel soll gebraten werden, seine Schwester muss arbeiten. Werden sie es schaffen, der Gefahr zu entkommen?

23. bis 25. April ganztägig: Das tapfere Schneiderlein

Das Schneiderlein ist so erstaunt, als es sieben Fliegen mit einem Hieb erlegt, dass es seine Heldentat in der ganzen Welt verbreiten will. Es trifft den König, der ihm eine Menge schwierige Aufgaben stellt. Als Belohnung soll es das halbe Königreich bekommen und die Prinzessin noch dazu.