Online-Programmierkurs für Anfänger

Schritt für Schritt führt die Videoserie des Museums für Kommunikation Kinder ab 10 Jahren in die bunte Welt des Programmierens ein.

In 21 Videos erhalten die Kids bei dem Onlinekurs einen Einblick und erste Kenntnisse in der Programmiersprache Scratch. Der Kurs ist in fünf Level unterteilt, die aufeinander aufbauen. Pro Level geht es darum, ein Spiel zu programmieren. Jedes Level dauert ca. 2 bis 3 Stunden. Der Onlinekurs ist für absolute Anfänger geeignet: Level 0 beginnt mit der Installation von Scratch. Mit steigenden Levels werden die großen und kleinen Teilnehmer unter anderem mit Schleifen, Bedingungen, Variablen, Animationen, Grafikeffekten, Klonen und mehr konfrontiert.