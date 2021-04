Ostern im Haus Natur und Umwelt

Am Osterwochenende lockt das Haus Natur und Umwelt mit wechselnden Angeboten.

Es warten die beliebtesten Aktionen rund um Ostern: Ostereier färben, Osterschatzsuche, Osterschmuck basteln und natürlich die Ostereiersuche am Ostersonntag. Beim Ponyreiten, einer Kutschfahrt oder auf dem Abenteuerspielplatz können Groß und Klein den Frühling in der Natur voll und ganz genießen.



Mit ein bisschen Glück können sich Besucher auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Die Küken des Hauses könnten an einem der Tage aus ihren Eiern schlüpfen.