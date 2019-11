Familientage der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg

Jedes Jahr im November öffnen alle Häuser der Stadtbibliothek Friedrichshain-Kreuzberg traditionell ihre Pforten für Familien.

Kleine und große Besucher erwartet ein buntes Programm mit Vorführungen, Workshops, Spielen und mehr. Am 15. November können Familien in der Familienbibliothek Glogauer Straße Märchen lauschen, an einem Upcycling-Workshop teilnehmen oder ein Kinderkonzert genießen.



Tags darauf lockt die Bezirkszentralbibliothek Frankfurter Allee mit einem Büchermarkt für Kinderbücher, Manga-Workshops (Anmeldung erforderlich), Improtheater von den Gorillas und Beatboxing.



Auch die Stadtteilbibliothek Dudenstraße öffnet ihre Türen am 16. November. Nebst Bilderbuchkino und Büchertrödel wird der Besuch eines Lesehundes erwartet. Zudem gibt es einen Workshop zum Thema Bücher nähen.



In der Mittelpunktbibliothek Adalbertstraße können sich Kids und ihre Eltern am 16. November auf das Puppentheaterspiel "Die Schneekönigin" sowie das Schattentheater "Die zertanzten Schuhe" freuen.