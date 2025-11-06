Martinsfest am Winterfeldtplatz

11. November 2024

Martinsfest am Winterfeldtplatz

© dpa

Im Schöneberger Akazienkiez findet jedes Jahr ein atmosphärischer Martinsumzug statt.

In der St. Mathias-Kirche beginnt das Fest um 17:30 Uhr mit einem traditionellen Martinsspiel. Mit leuchtenden Laternen geht es anschließend über den Winterfeldtplatz und durch die Straßen des Kiezes zum Pfarrhof der Gemeinde. Begleitet wird der Laternenumzug von einem St. Martin hoch zu Ross und Fackelträgerinnen und -trägern. Am Ziel wartet ein wärmendes Martinsfeuer auf alle.

Auf einen Blick

Martinstag
Martinsfest am Winterfeldtplatz 2024
Location
St. Matthias am Winterfeldtplatz
Beginn
11. November 2024
Termin
Ab 17:30 Uhr
Eintritt
Kostenlos

St. Matthias

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Goltzstraße 29
10781 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Aktualisierung: 6. November 2025