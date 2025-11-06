Martinsfest am Winterfeldtplatz

© dpa
Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Im Schöneberger Akazienkiez findet jedes Jahr ein atmosphärischer Martinsumzug statt.
In der St. Mathias-Kirche beginnt das Fest um 17:30 Uhr mit einem traditionellen Martinsspiel. Mit leuchtenden Laternen geht es anschließend über den Winterfeldtplatz und durch die Straßen des Kiezes zum Pfarrhof der Gemeinde. Begleitet wird der Laternenumzug von einem St. Martin hoch zu Ross und Fackelträgerinnen und -trägern. Am Ziel wartet ein wärmendes Martinsfeuer auf alle.
