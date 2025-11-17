Laternenumzug auf der Domäne Dahlem

Familien können sich ab 16:30 Uhr auf der Domäne treffen. Bevor der leuchtende Umzug startet, erfolgt um 17 Uhr eine Andacht und ein gemeinsames Liedersingen. Musikalische Begleitung gibt es von Posaunen und weiteren Blasinstrumenten. Danach startet der Laternenumzug über die Domäne. Anschließend klingt die Veranstaltung auf dem Hof mit Speisen und Getränken aus.