Laternenumzug auf der Domäne Dahlem

15. November 2025

© dpa

Gemeinsames Singen mit Posaunen und weiteren Instrumenten: Auf der Domäne Dahlem findet wieder ein Laternenumzug statt.

Familien können sich ab 16:30 Uhr auf der Domäne treffen. Bevor der leuchtende Umzug startet, erfolgt um 17 Uhr eine Andacht und ein gemeinsames Liedersingen. Musikalische Begleitung gibt es von Posaunen und weiteren Blasinstrumenten. Danach startet der Laternenumzug über die Domäne. Anschließend klingt die Veranstaltung auf dem Hof mit Speisen und Getränken aus.

Auf einen Blick

Martinstag
Laternenumzug 2025
Location
Domäne Dahlem
Beginn
15. November 2025 16:30 Uhr
Eintritt
kostenlos

Domäne Dahlem

Adresse
Königin-Luise-Straße 49
14195 Berlin

Verkehrsanbindungen

