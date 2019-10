Märchenstunde im Tierpark Berlin

Inmitten von Vogelrufen und tierischen Lauten entfalten Märchen und Fabeln eine ganz besondere Wirkung.

Ehrenamtliche Vorleser der Fördergemeinschaft von Zoo und Tierpark Berlin entführen die Kinder in die fabelhafte Welt der Phantasie. Tierische Geschichten, wundersame Märchen und lustige Fabelwesen wechseln sich ab und bringen die Fantasie der kleinen Zuhörer in Schwung. Anschließend können die tierischen Bewohner des Tierparks besucht werden.

Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für die kindgerechte Veranstaltungen in Berlin. mehr

© dpa

Wer seine Herbstferien in in Berlin verbringt, findet hier zahlreiche Vorschläge, wie er seine Freizeit am besten gestalten kann. mehr