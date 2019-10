Das Bauhaus feiert sein 100 jähriges Bestehen! In den Herbstferien können Kids rund um das Thema experimentieren.

Zunächst besuchen die Workshop-Teilnehmer die Ausstellung « original bauhaus » und lassen sich davon inspirieren. Anschließend erkunden die Kids das Bauhaus mit allen Sinnen, bevor es ans Basteln geht. Aus unterschiedlichen Materialen wird ein großes Standmobilé nach Bauhaus-Vorbild errichtet.Die inklusive Ferienfreizeit richtet sich an Kinder mit und ohne Beeinträchtigungen. Lunchbox und Getränke sind mitzubringen.

: Bauhaus bauen: Ferienworkshop in der Berlinischen Galerie: 14. bis 17. Oktober 2019: 10 bis 15 Uhr: frei

