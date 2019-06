Arche Noah ArtLab

In dem kreativen Workshop im Jüdischen Museum stellen Kinder von neun bis zwölf Jahren die Welt auf den Kopf und konzipieren den menschlichen Lebensraum neu.

Die Geschichte der Arche Noah dient bei diesem Sommerferienworkshop als Inspiration. Ausgangspunkt ist die Frage: Was wäre, wenn wir heute noch einmal ganz von vorne anfangen müssten? Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt: Leben in der Luft, im Wasser, im Weltraum oder gar in Vulkanen - die Kids ersinnen ganz neue Lebensorte.



Diese werden mit Collagen, Skulpturen und anderen kreativen Möglichkeiten dargestellt. Zur Verfügung stehen diverse Recyclingmaterialien. Zum Abschluss der Woche werden die entstandenen Kunstwerke in einer kleiner Ausstellung präsentiert. Getränke sowie Mittagessen sind inklusive.