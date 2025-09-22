Computer mit Bananen steuern

21. September 2025

Kinder am PC

© dpa

Wer hat gesagt, dass organische Gegenstände wie Obst keine technischen Eigenschaften haben? Kinder lernen in diesem TechLab, was für verrückte Dinge Computerbefehle übertragen können.

Fernab von Maus und Tastatur lernen Kids ab acht Jahren, wie viele Gegenstände sich dazu eignen können, technische Geräte zu steuern. Flugs wird so aus einer Banane ein Controller und aus Obst ein Musikinstrument. Jedes Kind ist dazu eingeladen, eigene Gegenstände mitzubringen und diese bei dem Workshop auf ihre Leitfähigkeit zu testen und damit Computer zu steuern. Ihrer eigenen Kreativität folgend können die Kinder zahlreiche Möglichkeiten ausprobieren und neue, verrückte Wege erforschen.

Auf einen Blick

Workshop
Going bananas – Computer steuern mit verrückten Sachen
Location
Deutsches Technikmuseum
Beginn
21. September 2024 13:00 Uhr
Ende
21. September 2025 16:00 Uhr
Eintritt
Nur Museumseintritt (Unter 18 Jahren kostenlos, Erwachsene 12 Euro)

Deutsches Technikmuseum

Adresse
Trebbiner Straße 9
10963 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 22. September 2025