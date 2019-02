Im C/O Berlin schärfen Kinder ab 10 Jahren in diesem zweitägigen Workshop ihre visuelle Wahrnehmung und experimentieren mit Collagen, Projektionen und Fotografien.

«Beam me up!» ist für Kinder von 10 bis 13 Jahren geeignet. In einem professionellen Umfeld erlangen sie nicht nur Fachwissen rund um das Thema Fotografie und Design, sondern erkunden zudem ihre eigene Kreativität. Es gilt zunächst, individuelle Collagen aus Text, Foto und Zeichnung herzustellen. Anschließend wird die fertige Zusammenstellung abfotografiert und mittels Beamer direkt auf die Körper der kleinen Künstler projiziert, die auf diesem Wege eins mit ihrem Werk werden.



Begleitet wird der Workshop von Maike Fraas, Lehrende an der Burg Giebichenstein an der Kunshochschule Halle und Iris Janke, freie Fotografin. Unter der künstlerischen Anleitung des Teams lernen die Kinder nebst fachlichen und kreativen Inhalten, ihre soziale Kompetenzen in einer Gruppe zu nutzen.