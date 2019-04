Spielzeug für Wildtiere basteln

Damit den Tieren im Zoo Berlin nicht langweilig wird, basteln Kinder ab acht Jahren für sie kreatives Spielzeug zur Beschäftigung.

Anschließend geht es für die Kids an die Umsetzung des Gelernten. Hierbei lernen sie, ihre Kreativität an die Bedürfnisse der Tiere anzupassen. Eltern wird empfohlen, ihren Kindern ein Lunchpaket inklusive Getränke mitzugeben. Zudem sollte die Kleidung dreckig werden dürfen.

